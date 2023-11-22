Собянин рассказал о высоких темпах строительства Троицкой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство Троицкой линии метро ведётся в высоком темпе.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Сегодня историческое событие для этой ветки метро — пройдены все тоннели», — сказал мэр.

Как отметил Собянин, на всех станциях идут строительные работы.

«Тютчевская» в большой степени готовности — около 80%, там начались уже отделочные работы», — пояснил он.

Троицкая линия пройдёт от станции «ЗИЛ» МЦК до Троицка. Её общая протяжённость составит 43 км.

Ранее сообщалось, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 2019 года пассажиры совершили более 725 млн поездок.