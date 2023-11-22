Собянин рассказал о высоких темпах строительства Троицкой линии метро
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Сегодня историческое событие для этой ветки метро — пройдены все тоннели», — сказал мэр.
Как отметил Собянин, на всех станциях идут строительные работы.
«Тютчевская» в большой степени готовности — около 80%, там начались уже отделочные работы», — пояснил он.
Троицкая линия пройдёт от станции «ЗИЛ» МЦК до Троицка. Её общая протяжённость составит 43 км.
Ранее сообщалось, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 2019 года пассажиры совершили более 725 млн поездок.