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Собянин рассказал о высоких темпах строительства Троицкой линии метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство Троицкой линии метро ведётся в высоком темпе.
Собянин рассказал о высоких темпах строительства Троицкой линии метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Сегодня историческое событие для этой ветки метро — пройдены все тоннели», — сказал мэр.

Как отметил Собянин, на всех станциях идут строительные работы.

«Тютчевская» в большой степени готовности — около 80%, там начались уже отделочные работы», — пояснил он.

Троицкая линия пройдёт от станции «ЗИЛ» МЦК до Троицка. Её общая протяжённость составит 43 км.

Ранее сообщалось, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 2019 года пассажиры совершили более 725 млн поездок.

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