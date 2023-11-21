На МЦД совершили более 725 млн поездок за четыре года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 2019 года пассажиры совершили более 725 млн поездок.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время в столице работает четыре линии наземного метро. Как отметил мэр, с их запуском появились 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и прочие диаметры.

«Мы завершили интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас строим новые московские городские вокзалы МЦД: Митьково и Петровско-Разумовская, также реконструируем Беговую, Рижскую, Малино, Курский вокзал», — добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что картой москвича пользуются 5 млн человек.