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На МЦД совершили более 725 млн поездок за четыре года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) с 2019 года пассажиры совершили более 725 млн поездок.
На МЦД совершили более 725 млн поездок за четыре года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В настоящее время в столице работает четыре линии наземного метро. Как отметил мэр, с их запуском появились 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и прочие диаметры.

«Мы завершили интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас строим новые московские городские вокзалы МЦД: Митьково и Петровско-Разумовская, также реконструируем Беговую, Рижскую, Малино, Курский вокзал», — добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что картой москвича пользуются 5 млн человек.

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