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Савельев: железнодорожное сообщение с Крымом на новогодних праздниках расширят

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Министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что железнодорожное сообщение с Крымом на новогодних праздниках будет расширено.

Об этом Савельев сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с российским правительством.

«В зимнем графике предусмотрено курсирование девяти поездов «Таврия», на новогодние праздники назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву», — сказал он.

По словам главы Минтранса, предложение на новогодние перевозки в Крым составит 168 тыс. мест.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым.

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