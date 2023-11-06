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Балицкий заявил о начале постройки железной дороги между Ростовом и Крымом

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Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, строительство уже начато со стороны Донецка.

«Построив железнодорожную ветку,... мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля», — передаёт слова Балицкого РИА Новости.

Также Балицкий выразил надежду на освобождение города Запорожье в ближайшее время.

Также он отметил, что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено.

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