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В Новосибирске проводят проверку по факту получения ожогов ребёнком

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В Новосибирске начали доследственную проверку по факту получения ребёнком ожогов.
В Новосибирске проводят проверку по факту получения ожогов ребёнком
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СО по Первомайскому району Новосибирска СУ СК России.

По имеющейся информации, инцидент произошёл в общежитии на улице Твардовского в результате прорыва трубы отопления.

На место происшествия выехала следственная группа.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку после того, как в подмосковном Клину 12-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания на картинге.

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