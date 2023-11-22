В Новосибирске проводят проверку по факту получения ожогов ребёнком
- РИА Новости
Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на СО по Первомайскому району Новосибирска СУ СК России.
По имеющейся информации, инцидент произошёл в общежитии на улице Твардовского в результате прорыва трубы отопления.
На место происшествия выехала следственная группа.
По результатам проверки будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку после того, как в подмосковном Клину 12-летняя девочка получила травму позвоночника во время катания на картинге.