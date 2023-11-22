Кадыров назвал публичные извинения человека достойным поступком

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что публичные извинения человека являются достойным поступком, если он изменился в лучшую сторону.

Об этом Кадыров сказал в ходе празднования Всемирного дня телевидения.

Глава Чечни поздравил журналистов с праздником, отметив, что работникам телевидения часто говорят, что они заставляют людей извиняться на камеру.

«Если человек, который провинился, совершил ошибку, принёс свои извинения, изменил свои мысли в лучшую сторону, смог признать свою вину, это, действительно, поступок настоящего и достойного человека», — цитирует его РИА Новости.

Кадыров назвал журналистов миротворцами, которые не позволяют людям, которые создают фейковые новости, верить в них.