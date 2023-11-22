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Обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Шабутдинова оставили в СИЗО

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Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО бизнес-тренера Аяза Шабутдинова в рамках дела о мошенничестве.
Обвиняемого в мошенничестве бизнес-тренера Шабутдинова оставили в СИЗО
  • РИА Новости

Об этом заявил судья Сергей Артёмов.

«Судебное постановление оставить без изменения, жалобу адвокатов — без удовлетворения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве.

Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.

Шабутдинова поместили в СИЗО-7.

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