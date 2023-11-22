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Губернатор Моор рассказал о конкурентных преимуществах Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о главных конкурентных преимуществах региона во время ежегодного послания областным депутатам.
Губернатор Моор рассказал о конкурентных преимуществах Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Во-первых, региональная экономика крепка, динамична и диверсифицирована. С каждым годом вырисовывается её инновационный характер. Во-вторых, достигнут высокий уровень качества и комфорта нашей жизни. Тюменская область — одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив мы вновь в первой тройке», — сказал Моор.

В-третьих, отметил губернатор, в регионе сложилось сплочённое, солидарное сообщество.

Также во время выступления Моор поручил своему заместителю Алексею Райдеру составить прогноз востребованных в регионе профессий, передаёт nashgorod.ru.

«Нужно расширять сеть колледжей, техникумов и вузов. Эту задачу бессмысленно решать без внятного запроса от работодателей. А его, к сожалению, не хватает», — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области промышленное производство выросло на 10% с начала 2023 года.

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