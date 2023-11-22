Губернатор Моор рассказал о конкурентных преимуществах Тюменской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Во-первых, региональная экономика крепка, динамична и диверсифицирована. С каждым годом вырисовывается её инновационный характер. Во-вторых, достигнут высокий уровень качества и комфорта нашей жизни. Тюменская область — одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив мы вновь в первой тройке», — сказал Моор.
В-третьих, отметил губернатор, в регионе сложилось сплочённое, солидарное сообщество.
Также во время выступления Моор поручил своему заместителю Алексею Райдеру составить прогноз востребованных в регионе профессий, передаёт nashgorod.ru.
«Нужно расширять сеть колледжей, техникумов и вузов. Эту задачу бессмысленно решать без внятного запроса от работодателей. А его, к сожалению, не хватает», — сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области промышленное производство выросло на 10% с начала 2023 года.