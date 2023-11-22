Совфед одобрил закон об индексации акцизов на алкоголь с 1 мая 2024 года

Члены Совета Федерации на пленарном заседании одобрили законопроект, предусматривающий повышение с 1 мая 2024 года ставки акцизов на различные виды алкогольной продукции.

Как сообщает ТАСС, в соответствии с одобренными Совфедом изменениями в Налоговый кодекс акциз на вина с 1 мая 2024 года может вырасти втрое: 108 рублей за литр по новой ставке акцизов против 36 рублей за литр по старой.

При этом акциз на винные напитки с 1 мая вырастет до 141 рубля за литр (предполагавшаяся ставка акциза на будущий год — 47 рублей, в текущем году — 45 рублей), в 2025 году — до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

Ставка акциза на игристые вина (включая российское шампанское) с 1 мая по 31 декабря 2024 года составит 141 рубль за литр (в текущем году — 45 рублей, планировавшаяся величина в 2024 году — 47 рублей), в 2025 году — 147 рублей, в 2026 году — 153 рубля за литр.

Вместе с этим отмечается, что акциз на виноматериалы не повышается.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год, а также плановый период 2025—2026 годов.