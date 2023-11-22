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Ученица коуча Шабутдинова: участникам курсов подмешивали в кофе таблетки

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Одна из учениц блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова Наталья Калистратова заявила, что другим участникам курсов подмешивали в кофе таблетки.
Ученица коуча Шабутдинова: участникам курсов подмешивали в кофе таблетки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что на встречах с блогером участники находились в состоянии эйфории, делали медитации и слушали музыку.

В данный момент таблетки находятся на экспертизе, уточнила Калистратова.

4 ноября суд в Москве арестовал Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве. Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 млн рублей либо домашний арест.

Его поместили в СИЗО-7.

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