Депутат Водолацкий рассказал подробности о законопроекте о казачестве

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал подробности о законопроекте о российском казачестве.

«Сам текст уже готов, сейчас он проходит согласование у всех профильных министерств и ведомств. Поскольку, повторюсь, закон комплексный, заинтересованных сторон очень много — то же Министерство обороны, Министерство культуры, Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Федеральная пограничная служба, Росгвардия и так далее», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, к марту 2024 года могут быть достигнуты все необходимые соглашения.

Как отметил Водолацкий, в документе стараются максимально учесть интересы всех категорий казаков. Он добавил, что государству нужно единое мощное казачье сообщество.