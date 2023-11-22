МВД: в Коми полицейского заподозрили в превышении полномочий

В Коми начали проверку в отношении сотрудника полиции города Ухта, предположительно, превысившего свои полномочия в отношении подозреваемого.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

«Предварительно установлено, что сотрудник ОМВД России по г. Ухте превысил должностные полномочия в отношении лица, по его мнению, причастного к совершению особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Назначена служебная проверка, сотрудник отстранён от выполнения служебных обязанностей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий нейтрализовали в городе Сунже в Ингушетии злоумышленника, открывшего по ним огонь.