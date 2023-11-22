МВД: в Коми полицейского заподозрили в превышении полномочий
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
«Предварительно установлено, что сотрудник ОМВД России по г. Ухте превысил должностные полномочия в отношении лица, по его мнению, причастного к совершению особо тяжкого преступления», — говорится в сообщении.
Назначена служебная проверка, сотрудник отстранён от выполнения служебных обязанностей.
Ранее сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий нейтрализовали в городе Сунже в Ингушетии злоумышленника, открывшего по ним огонь.