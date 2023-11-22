На территории бывшей промзоны Грайвороново в Москве построят современное жильё
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
По словам мэра, территория в 3,57 га будет превращена в комфортное городское пространство.
В настоящее время в городе одобрили и реализуют 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Это позволит создать более 136 тыс. рабочих мест.
Кроме того, часть нежилых территорий столицы преобразуют в городские кварталы, в том числе в районах Преображенское и Печатники.
Ранее сообщалось, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.