На территории бывшей промзоны Грайвороново в Москве построят современное жильё

На территории бывшей промзоны Грайвороново в Москве планируют построить современное жильё и хоккейный центр, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По словам мэра, территория в 3,57 га будет превращена в комфортное городское пространство.

В настоящее время в городе одобрили и реализуют 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Это позволит создать более 136 тыс. рабочих мест.

Кроме того, часть нежилых территорий столицы преобразуют в городские кварталы, в том числе в районах Преображенское и Печатники.

Ранее сообщалось, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.