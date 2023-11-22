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На юге Москвы построят семейный досуговый комплекс

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на юге Москвы построят семейный досуговый центр.
На юге Москвы построят семейный досуговый комплекс
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Инвестору выделили 0,3 га земли для строительства семейного досугового комплекса «Царицынский». В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг. Его общая площадь составит более 5,3 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Как отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, срок действия договора аренды составляет пять лет. За это время инвестор должен построить центр и ввести его в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построят два спортивных комплекса с бассейнами.

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