На юге Москвы построят семейный досуговый комплекс

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что на юге Москвы построят семейный досуговый центр.

Об этом сообщает НСН.

«Инвестору выделили 0,3 га земли для строительства семейного досугового комплекса «Царицынский». В здании появятся магазины и предприятия сферы услуг. Его общая площадь составит более 5,3 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.

Как отметил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, срок действия договора аренды составляет пять лет. За это время инвестор должен построить центр и ввести его в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО построят два спортивных комплекса с бассейнами.