Рынок ювелирной розницы в России вырос на 13% за девять месяцев

В России продажи ювелирных изделий за январь — сентябрь 2023 года выросли на 13%.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SOKOLOV.

В денежном выражении объём продаж достиг 246 млрд рублей.

Согласно исследованию, 36,6% всех продаж ювелирных украшений приходится на Центральный федеральный округ. Второе место занимает Приволжский федеральный округ с долей 14,3%.

Наиболее популярными остаются кольца и цепочки. Среди женских изделий — это серьги и подвески, среди мужских — браслеты и часы.

Ранее сообщалось, что в России больше всего тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга.