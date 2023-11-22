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Рынок ювелирной розницы в России вырос на 13% за девять месяцев

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В России продажи ювелирных изделий за январь — сентябрь 2023 года выросли на 13%.
Рынок ювелирной розницы в России вырос на 13% за девять месяцев
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование SOKOLOV.

В денежном выражении объём продаж достиг 246 млрд рублей.

Согласно исследованию, 36,6% всех продаж ювелирных украшений приходится на Центральный федеральный округ. Второе место занимает Приволжский федеральный округ с долей 14,3%.

Наиболее популярными остаются кольца и цепочки. Среди женских изделий — это серьги и подвески, среди мужских — браслеты и часы.

Ранее сообщалось, что в России больше всего тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга.

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