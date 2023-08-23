В России больше всего тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга
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Об этом информирует «Газета.Ru».
Средний чек жителя Москвы составил 12,7 тыс. рублей.
Уточняется, что в пятёрку лидеров вошли также жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.
Так, средний чек на ювелирные изделия в России увеличился на 15% и составил 7,1 тыс. рублей.
Ранее аналитики компании SOKOLOV сообщили, что с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные украшения более 141,6 млрд рублей. Это на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.