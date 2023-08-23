В России больше всего тратят на ювелирные изделия жители Москвы и Петербурга

Исследование компании SOKOLOV показало, что жители Москвы и Санкт-Петербурга тратят больше всего в России на ювелирные украшения.

Об этом информирует «Газета.Ru».

Средний чек жителя Москвы составил 12,7 тыс. рублей.

Уточняется, что в пятёрку лидеров вошли также жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.

Так, средний чек на ювелирные изделия в России увеличился на 15% и составил 7,1 тыс. рублей.

Ранее аналитики компании SOKOLOV сообщили, что с начала 2023 года россияне потратили на ювелирные украшения более 141,6 млрд рублей. Это на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.