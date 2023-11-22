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В Москве катавшегося на трёхколёсном болиде мужчину оштрафуют на тысячу рублей

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Москвича, который катался на трёхколёсном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, оштрафуют на 1 тыс. рублей.
В Москве катавшегося на трёхколёсном болиде мужчину оштрафуют на тысячу рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«Мужчина, управляя трёхколёсным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что водителем болида оказался 63-летний москвич.

Ранее Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.

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