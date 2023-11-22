В Москве катавшегося на трёхколёсном болиде мужчину оштрафуют на тысячу рублей
- РИА Новости
Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«Мужчина, управляя трёхколёсным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что водителем болида оказался 63-летний москвич.
Ранее Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.