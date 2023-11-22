В Москве катавшегося на трёхколёсном болиде мужчину оштрафуют на тысячу рублей

Москвича, который катался на трёхколёсном болиде по Садовому кольцу и мешал другим водителям, оштрафуют на 1 тыс. рублей.

РИА Новости

Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции. «Мужчина, управляя трёхколёсным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим транспортным средствам», — говорится в сообщении. Уточняется, что водителем болида оказался 63-летний москвич. Ранее Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор 18 участникам организованной группы, которые устраивали подставные дорожные аварии с целью получения страховки.