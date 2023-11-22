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В госпиталях МО России появятся пункты для жилищного обеспечения участников СВО

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Консультационные пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих появятся в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны России.
В госпиталях МО России появятся пункты для жилищного обеспечения участников СВО
  • РИА Новости

Выступая на открытии пункта в военном госпитале в Казани, замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов заявил, что дополнительная мера поддержки участников СВО позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, которые возникают у военнослужащих в период их нахождения в стенах госпиталей.

«К настоящему времени данные пункты уже созданы в центральных военно-медицинских учреждениях Минобороны, и в ближайшее время аналогичные пункты начнут работу на базе других военно-медицинских организаций», — приводятся слова Иванова на сайте ведомства.

Военнослужащим не придётся тратить время на сбор и подачу необходимых документов, вся работа будет осуществляться сотрудниками органов жилищного обеспечения.

Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении дополнительной недели отпуска для имеющих детей мобилизованных.

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