В госпиталях МО России появятся пункты для жилищного обеспечения участников СВО

Консультационные пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих появятся в военно-лечебных учреждениях Министерства обороны России.

Выступая на открытии пункта в военном госпитале в Казани, замглавы оборонного ведомства Тимур Иванов заявил, что дополнительная мера поддержки участников СВО позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, которые возникают у военнослужащих в период их нахождения в стенах госпиталей.

«К настоящему времени данные пункты уже созданы в центральных военно-медицинских учреждениях Минобороны, и в ближайшее время аналогичные пункты начнут работу на базе других военно-медицинских организаций», — приводятся слова Иванова на сайте ведомства.

Военнослужащим не придётся тратить время на сбор и подачу необходимых документов, вся работа будет осуществляться сотрудниками органов жилищного обеспечения.

Ранее в Госдуме выступили с предложением о введении дополнительной недели отпуска для имеющих детей мобилизованных.