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В Приамурье осудили экс-главу УМВД и экс-начальника тыла полиции

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Суд приговорил экс-начальника УМВД по Амурской области Николая Аксёнова к четырём годам и экс-начальника тыла полиции региона Михаила Робканова к пяти годам лишения свободы.
В Приамурье осудили экс-главу УМВД и экс-начальника тыла полиции
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.

Установлено, что при реализации гособоронзаказа они подписали документы о приёмке и оплате невыполненных работ на сумму более 39 млн рублей.

Ранее бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя был осуждён на восемь лет исправительной колонии строгого режима за взятку.

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу помощника главы МЧС Станислава Орлова.

Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-вице-губернатора — главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий.

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