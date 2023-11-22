В Приамурье осудили экс-главу УМВД и экс-начальника тыла полиции
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Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.
Установлено, что при реализации гособоронзаказа они подписали документы о приёмке и оплате невыполненных работ на сумму более 39 млн рублей.
Ранее бывший первый замдиректора департамента здравоохранения Севастополя был осуждён на восемь лет исправительной колонии строгого режима за взятку.
Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу помощника главы МЧС Станислава Орлова.
Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу экс-вице-губернатора — главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова по делу о превышении должностных полномочий.