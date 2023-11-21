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Путин: на фестивале молодёжи люди узнают Россию такой, какая она есть

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Молодёжь со всего мира на фестивале в Сочи сможет узнать Россию такой, какая она есть: с её природным, культурным и национальным многообразием. Об этом сказал президент Владимир Путин.
Путин: на фестивале молодёжи люди узнают Россию такой, какая она есть
  • РИА Новости

«Мы хотим, чтобы молодёжь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем её природным, культурным, национальным многообразием, с её главным богатством — талантливыми, целеустремлёнными людьми», — отметил он.

По словам Путина, гости смогут увидеть, что Россия — это действительно страна возможностей.

«А у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что Всемирный фестиваль молодёжи, проводящийся в России, способствует построению многополярного мира.

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