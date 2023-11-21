В ДНР вынесли приговор боевику «Азова», приказавшему обстрелять дома из миномёта

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес вердикт по делу боевика «Азова»* Арсена Дмытрыка, приказавшего открыть миномётный огонь по жилым домам в Сартане, Калиновке и Талаковке. Его заочно приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Как следует из материала, опубликованного на портале органов военной прокуратуры, суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Дмытрыка виновным по трём уголовным статьям.

Как уточняет Главная военная прокуратура, он признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы), ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК России (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом, повлёкшее причинение значительного ущерба).

Ранее в ДНР осудили другого боевика «Азова» — Сергея Рогозного, расстрелявшего жителя Мариуполя. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.