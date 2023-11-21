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В Омской области отремонтировали 230 км дорог с начала года

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В Омской области подвели итоги дорожно-строительного сезона. В 2023 году работы проходили на 51 объекте.
В Омской области отремонтировали 230 км дорог с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное правительство.

Как заявил губернатор Виталий Хоценко, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведено в порядок 230 км дорог.

«Дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, наши дорожники выполняли работы на объектах опережающими темпами. Работу по строительству и ремонту дорог продолжим», — сказал глава региона.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв заявил, что в регионе отремонтировали более 8 км дорог к медучреждениям.

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