В Омской области отремонтировали 230 км дорог с начала года

В Омской области подвели итоги дорожно-строительного сезона. В 2023 году работы проходили на 51 объекте.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное правительство.

Как заявил губернатор Виталий Хоценко, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведено в порядок 230 км дорог.

«Дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, наши дорожники выполняли работы на объектах опережающими темпами. Работу по строительству и ремонту дорог продолжим», — сказал глава региона.

Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв заявил, что в регионе отремонтировали более 8 км дорог к медучреждениям.