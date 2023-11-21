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Суд отказался снять статус иноагента с главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова

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Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить из реестра иноагентов главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова*.
Суд отказался снять статус иноагента с главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова
  • РИА Новости

«В иске Муратова Дмитрия Андреевича к Министерству юстиции России об исключении его из реестра иностранных агентов отказать», — приводит РИА Новости решение судьи Натальи Хайретдиновой.

В свою очередь, сам Муратов заявил, что «статус-клеймо» иноагента ему был присвоен незаконно.

Минюст России включил журналиста, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список иноагентов в сентябре 2023 года.

По данным ведомства, он участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 01.09.2023.

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