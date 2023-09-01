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Минюст включил журналиста Муратова в реестр иноагентов

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Минюст России включил журналиста, нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список иноагентов.
Минюст включил журналиста Муратова в реестр иноагентов
  • AFP
  • © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Муратов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.

Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей политика и блогера Михаила Светова*.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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