Минюст включил журналиста Муратова в реестр иноагентов
- AFP
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Муратов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, а также использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.
Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал на 40 тыс. рублей политика и блогера Михаила Светова*.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.