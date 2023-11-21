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В Челябинской области расселили жильё, признанное аварийным до января 2017 года

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Председатель комитета заксобрания по строительной политике и ЖКХ Челябинской области Алексей Денисенко заявил о расселении жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
В Челябинской области расселили жильё, признанное аварийным до января 2017 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

Отмечается, что общая сумма средств составила около 8 млрд рублей.

«Всего за период 2019—2023 годов расселено 197,2 тыс. кв. м жилья, переселено около 13 тыс. человек. В настоящее время прорабатывается вопрос привлечения средств Фонда развития территорий для расселения домов, признанных аварийными в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года», — сказал Денисенко.

По его словам, общий объём такого аварийного жилья в регионе составляет более 210 тыс. кв. м. В нём проживают 10,5 тыс. человек. На расселение требуется более 19 млрд рублей.

Ранее в Тюменской области заявили о планах по досрочному расселению аварийных домов.

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