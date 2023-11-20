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В Тюменской области заявили о планах по досрочному расселению аварийных домов

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Досрочно завершить расселение ветхих домов, выявленных до 2017 года, планируют в Тюменской области.
В Тюменской области заявили о планах по досрочному расселению аварийных домов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный информационный центр.

Отмечается, что работы намерены завершить до конца 2023 года с опережением графика на два года.

Как рассказали в информационном центре, новое жильё уже получили 8875 человек.

Всего планируется расселить 145 тыс. кв. м аварийного жилья. Тем самым улучшат условия проживания более 9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в течение двух лет в Подмосковье намерены обеспечить жильём почти 2 тыс. детей-сирот.

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