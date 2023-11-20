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В Подмосковье до 2000 сирот планируют обеспечить жильём в 2024 году

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В Мособлдуме заявили о планах обеспечить жильём почти 2 тыс. проживающих в регионе детей-сирот в течение двух лет. На эти цели в 2024 году выделят более 3 млрд рублей.
В Подмосковье до 2000 сирот планируют обеспечить жильём в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sundaemorning

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что в регионе продолжится реализация закона о предоставлении бессрочных сертификатов на жильё.

«Такая практика была опробована в этом году и уже успешно себя зарекомендовала… Это очень удобно, поскольку можно выбрать квартиру там, где нравится, — в любом городском округе», — отметил он.

Кроме того, регион стал первым в России, где граждане из числа детей-сирот могут получить жилищные сертификаты с 18 лет, а не с 23.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске обеспечили жильём 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году. На эти цели было выделено почти 2,2 млрд рублей.

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