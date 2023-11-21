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Источник RT: одним из партнёров криптофирмы Деревянко и Мулузяна был Ревва

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Одним из партнёров криптофирмы актёра Павла Деревянко и его товарища Григория Мулузяна был Александр Ревва, он может стать свидетелем по уголовному делу о мошенничестве.
Источник RT: одним из партнёров криптофирмы Деревянко и Мулузяна был Ревва
  • РИА Новости

Как стало известно RT, всех троих объединил некий ассистент (бот), с помощью которого можно было заводить деньги, переводить их в крипту и торговать на криптобиржах. Он был создан в 2018 году Мулузяном, который потом утверждал, что вложил в него около $5 млн. Была там доля и у друга Деревянко Никиты. Позже темой торгов заинтересовался Ревва. По имеющимся данным, он вложил порядка $300 тыс. и получил уже свою долю.

Однако сотрудничество с Мулузяном продлилось не так долго — между партнёрами начали возникать финансовые конфликты. По словам источника, знакомого с ситуацией, комик стал просить больший процент с прибыли и отказывался оплачивать расходы на аренду офисов и деятельность криптофирмы.

Осложнил отношения бизнес-партнёров и отъезд Реввы из России. Он жил в Дубае, признавался, что не планирует возвращаться в Россию, и в какой-то момент принял решение продать свою долю владения ассистентом. Долю Реввы и своего друга Никиты выкупил Деревянко.

Как рассказал RT источник, на это он потратил 25 млн рублей. Ещё 90 млн рублей он внёс для торгов на бирже, чтобы получать с них прибыль.

Партнёры зарабатывали и на том, что сдавали ассистента с доступом к бирже в аренду. Входной билет обходился новым клиентам в $50 тыс. на депозит, при этом по условиям 50% с прибыли на торгах клиенты отдавали Мулузяну и Деревянко.

Сейчас ассистентом (ботом) они по-прежнему владеют вдвоём. Но все операции через него остановлены, прибыли он не приносит. Как стало известно RT, после того как летом Деревянко заявил о разладе между партнёрами и о том, что был якобы обманут, клиенты срочно вывели все деньги.

На фото — Мулузян, приятель Деревянко, Ревва и сам Деревянко в день сделки по покупке двух долей компаньонов.

Как ранее сообщил RT, в списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё два человека: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган.

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