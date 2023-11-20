В списках клиентов криптофирмы Деревянко и его партнёра появились ещё два человека

В списках клиентов криптофирмы Павла Деревянко и его партнёра Григория Мулузяна появились ещё два человека: актёр Артём Ткаченко и рэпер Джиган.

Как рассказал RT Мулузян, весной этого года Деревянко сообщил ему, что Джиган якобы попросил дать ему в долг $8 тыс., которые актёр «под свою личную ответственность» взял из общих с партнёром средств. В итоге деньги, по словам Мулузяна, пропали.

«Я встречался с Джиганом, разговаривал с ним. Он мне сказал, что никаких денег не занимал и Паше не писал, а того якобы вообще развели люди, написавшие от имени Джигана. Скорее всего, так и было», — сказал он.

Что касается Ткаченко, то его, как утверждает Мулузян, Деревянко привёл в фирму два года назад, и тот дал партнёрам доступ к своему кошельку. Однако, когда Ткаченко попытался зайти в него с территории Крыма, биржа из-за санкций заморозила находившиеся в кошельке биткоины.

Ткаченко обвинил в этом Мулузяна и, по словам Григория, даже написал на него заявление в полицию. Партнёр Деревянко уточнил, что всё было урегулировано и сейчас Ткаченко не имеет к нему претензий.

Также Мулузян предоставил RT переписку, которая якобы содержит признание Павла в долге Сергею Н. У того партнёры заняли 109 млн рублей, и именно он написал на обоих заявление о мошенничестве.

Со слов Мулузяна, актёр якобы предлагал Сергею Н. вместо уплаты долга войти в состав владельцев криптофирмы. Однако тот отказался, заявив, что «компания минусовая» и Деревянко пытается «ввести его в смуту».

Адвокат Павла Деревянко Александр Аронов не стал комментировать всю эту информацию, сославшись на нехватку времени. Сам актёр ранее заявил RT, что был обманут Мулузяном. На новые звонки и сообщения артист не ответил.