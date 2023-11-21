В ЯНАО поздравили сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на официальный сайт правительства.
Губернатор поблагодарил их за «компетентность, ответственность и качественную работу».
«Ямальская налоговая служба входит в число лучших в стране: грамотно отвечает вызовам времени, совершенствует и внедряет удобные и современные цифровые сервисы», — добавил Артюхов.
Ранее RIA56 передавало, что работников и ветеранов налоговых органов поздравил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.