В России предложили ввести утильсбор на импортные ноутбуки и смартфоны

В России предложили ввести утилизационный сбор для импортной электроники, в том числе для планшетов, смартфонов, ноутбуков и видеокамер.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующее предложение внесли на круглом столе «О механизмах поддержки российских компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной промышленности» в Совете Федерации.

«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД. Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные», — заявил руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.

Со своей стороны, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов отметил, что ведомство в инициативе заинтересовано.

«Сейчас мы реализуем проект по маркировке светотехники по системе «Честный знак». После этого как второй этап готовы поддержать предложение консорциума», — сказал он.

Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.