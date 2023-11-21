В России предложили ввести утильсбор на импортные ноутбуки и смартфоны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Соответствующее предложение внесли на круглом столе «О механизмах поддержки российских компаний, работающих в отрасли информационных технологий и электронной промышленности» в Совете Федерации.
«Предлагаем внедрить заградительные меры или утильсбор для продукции по пяти кодам ОКПД. Это «компьютеры портативные и смартфоны», «компьютеры планшетные», «видеокамеры», «аппаратура записи и воспроизведения изображения» и «платы печатные смонтированные», — заявил руководитель консорциума «Профессиональные системы видеомониторинга и радиосвязи» Дмитрий Климов.
Со своей стороны, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов отметил, что ведомство в инициативе заинтересовано.
«Сейчас мы реализуем проект по маркировке светотехники по системе «Честный знак». После этого как второй этап готовы поддержать предложение консорциума», — сказал он.
Ранее заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев прокомментировал новые правила оплаты утилизационного сбора для частников при ввозе машин в Россию.