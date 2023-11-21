СК: в гибели трёх детей при пожаре в Тюменской области подозревают их соседку
- РИА Новости
Об этом говорится в материале URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.
Указывается, что 38-летняя соседка детей была задержана по делу о причинении смерти по неосторожности.
«По версии следствия, 19 ноября нетрезвая женщина включила электроплиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила прибор включённым, что привело к пожару», — рассказали в СК.
В связи с этим трое мальчиков погибли в результате отравления угарным газом.
Ранее в Королёве Московской области завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом.