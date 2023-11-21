СК: в гибели трёх детей при пожаре в Тюменской области подозревают их соседку

В качестве подозреваемой по делу о гибели трёх детей во время пожара в жилом доме в Ялуторовске Тюменской области проходит соседка, которая в состоянии алкогольного опьянения могла устроить возгорание.

Об этом говорится в материале URA.RU со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по региону.

Указывается, что 38-летняя соседка детей была задержана по делу о причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия, 19 ноября нетрезвая женщина включила электроплиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила прибор включённым, что привело к пожару», — рассказали в СК.

В связи с этим трое мальчиков погибли в результате отравления угарным газом.

Ранее в Королёве Московской области завели дело по факту отравления двух малолетних братьев угарным газом.