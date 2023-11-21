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В Оренбургской области ввели 919,3 тысячи квадратных метров жилой площади

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В Оренбургской области за январь — сентябрь 2023 года в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» введено в эксплуатацию 919,3 тыс. кв. м жилой площади.
В Оренбургской области ввели 919,3 тысячи квадратных метров жилой площади
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что это на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В частности, в многоквартирных домах построено 237,5 тыс. кв. м, что на 10% больше, чем в 2022 году. В секторе индивидуального жилого фонда рост составил 15%, построено 681,8 тыс. кв. м.

На данный момент регион занимает 18-е место среди субъектов по росту показателя объёма вводимого жилья.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области заявили о планах по досрочному расселению аварийных домов.

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