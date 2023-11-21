В Оренбургской области ввели 919,3 тысячи квадратных метров жилой площади
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что это на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
В частности, в многоквартирных домах построено 237,5 тыс. кв. м, что на 10% больше, чем в 2022 году. В секторе индивидуального жилого фонда рост составил 15%, построено 681,8 тыс. кв. м.
На данный момент регион занимает 18-е место среди субъектов по росту показателя объёма вводимого жилья.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области заявили о планах по досрочному расселению аварийных домов.