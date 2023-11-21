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В Белгородской области разработали проект по привлечению молодёжи в бизнес

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В Белгородской области разработали проект «Ты в деле!», в котором могут принять участие школьники и студенты первых двух курсов среднего профессионального образования. Он призван привлечь молодёжь в бизнес.
В Белгородской области разработали проект по привлечению молодёжи в бизнес
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newizv.ru.

«Есть переживания, потому что главные участники — несовершеннолетние дети. Опыта в этом направлении нет, но мы понимаем, что запрос, конечно, очень большой. Если мы сможем сформировать успешный и работающий механизм, то тогда проект будет успешным на деле», — заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Проект предусматривает несколько основных этапов, в том числе образовательный, сопровождение и бизнес-лагерь.

Ранее сообщалось, что московский «Техноград» разработал курс по профайлингу для предпринимателей.

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