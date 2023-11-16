Московский «Техноград» разработал курс по профайлингу для предпринимателей

Московский Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» разработал онлайн-курс для молодых предпринимателей «Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнёров и пользоваться невербальными приёмами в переговорах».

Об этом сообщает АБН24 со ссылкой на Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы.

Как отметили в ведомстве, программа позволит бизнесменам улучшить коммуникативные навыки в общении с партнёрами, а также обучит предпринимателей вести переговоры с клиентами и увеличивать продажи.

Для участия в онлайн-курсе необходима предварительная регистрация.

Программа стартует 21 ноября.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2019 года свыше 600 компаний при поддержке города стали участниками экспортных акселераторов.