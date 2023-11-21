В Москве при раскопках под зданием обнаружили останки более 10 человек

Во время проведения раскопок под нежилым зданием в Москве обнаружили более десяти человеческих скелетов, говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В Telegram-канале ведомства сказано, что давность смерти этих людей составляет около 20—30 лет. Скелеты были найдены во время работ по демонтажу подземных коммуникаций нежилого здания.

«Скелетированные останки, в том числе десять черепов и не менее десяти фрагментов черепов, обнаружены на глубине 3,5 м», — написала прокуратура.

Ранее сообщалось, что археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана в Звериноголовском округе Курганской области.