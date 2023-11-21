Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Москву-реку
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Собянин, в районе проживают более 130 тыс. человек. Территорию охватывает БКЛ с двумя станциями. Заново реконструирован и запущен Южный речной вокзал, продолжается развитие «Острова мечты».
«Район благоустраивается. Проводится большая программа реновации жилья, по которой должны быть переселены 13,5 тыс. местных жителей. И по просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдёт к вновь открытой станции метрополитена», — сказал мэр.
Со своей стороны, первый заместитель гендиректора компании-подрядчика АО «Дороги и мосты» Владимир Волков сообщил, что мероприятия на объекте начались в феврале 2023 года и идут согласно графику. К настоящему времени выполнено 20% работ. Собянин поручил ускорить выполнение мероприятий.
Мост через Нагатинский затон соединит разделённые водой части района, что позволит повысить доступность станции «Нагатинский Затон» БКЛ для жителей микрорайонов на улицах Речников и Судостроительной, пояснили в пресс-службе мэра и правительства.
Ранее сообщалось, что в районе Москва-Сити создадут новые проезды и надземный переход.