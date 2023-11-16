Собянин: в районе «Москва-Сити» создадут новые проезды и надземный переход

Столичные власти утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе делового центра «Москва-Сити», предусматривающий создание новых проездов и надземного перехода.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

«Утвердили проект строительства и реконструкции дорог в районе «Москва-Сити». В него входит обновление улиц Антонова-Овсеенко и Подвойского, Выставочного переулка, участков Пресненской и Краснопресненской набережных, Шмитовского, 1-го и 2-го Красногвардейских проездов», — рассказал Собянин.

Документ предусматривает обустройство боковых проездов на участке от Третьего транспортного кольца до улицы Антонова-Овсеенко и разворотного съезда вдоль ТТК.

Также планируется создать аллею в районе Шмитовского проезда и надземный переход через Выставочный переулок.

Ранее НСН сообщала, что на месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы.