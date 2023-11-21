В Москве проводят проверку по факту избиения палками компании подростков
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств применения физической силы к несовершеннолетним», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл вечером 19 ноября на улице Базовской. Мужчины подошли к подросткам, заставили их встать на колени и начали наносить удары.
Ранее сообщалось, что в ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника.