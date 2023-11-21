RT в Telegram
Подпишись

В Москве проводят проверку по факту избиения палками компании подростков

Короткая ссылка
В Москве организовали проверку после того, как двое мужчин избили палками компанию подростков во дворе жилого дома.
В Москве проводят проверку по факту избиения палками компании подростков
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств применения физической силы к несовершеннолетним», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл вечером 19 ноября на улице Базовской. Мужчины подошли к подросткам, заставили их встать на колени и начали наносить удары.

Ранее сообщалось, что в ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить