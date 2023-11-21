В Москве проводят проверку по факту избиения палками компании подростков

В Москве организовали проверку после того, как двое мужчин избили палками компанию подростков во дворе жилого дома.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств применения физической силы к несовершеннолетним», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл вечером 19 ноября на улице Базовской. Мужчины подошли к подросткам, заставили их встать на колени и начали наносить удары.

Ранее сообщалось, что в ХМАО проводят проверку после госпитализации избитого подростками школьника.