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Путин 22 ноября проведёт совещание с правительством по теме развития судоходства

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Президент России Владимир Путин 22 ноября проведёт совещание с правительством по теме развития международного судоходства.
Путин 22 ноября проведёт совещание с правительством по теме развития судоходства
  • РИА Новости

«22 ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства России. Основная тема обсуждения — развитие международного судоходства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с докладом выступит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Дании задерживать танкеры с нефтью из России, призвал датскую сторону соблюдать правила международного торгового судоходства.

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