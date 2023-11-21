Путин 22 ноября проведёт совещание с правительством по теме развития судоходства

Президент России Владимир Путин 22 ноября проведёт совещание с правительством по теме развития международного судоходства.

«22 ноября 2023 года Путин в формате видеоконференции проведёт совещание с членами правительства России. Основная тема обсуждения — развитие международного судоходства», — говорится в заявлении.

Отмечается, что с докладом выступит первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможные планы Дании задерживать танкеры с нефтью из России, призвал датскую сторону соблюдать правила международного торгового судоходства.