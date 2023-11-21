В Татарстане 210 млрд рублей направили на работы по содержанию транспортной сети

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что в текущем году в республике 210 млрд рублей направили на выполнение дорожных работ.

Глава ведомства отметил, что в этом году объём выполненных работ превышает прошлогодний, передаёт ГТРК «Татарстан».

По региональным программам были проведены дорожные работы на сумму более 81,1 млрд рублей. Было освоено 24,3 млрд рублей из федерального бюджета и 1,3 млрд рублей из бюджета муниципального дорожного фонда.

Также на строительство и реконструкцию региональных дорог было направлено 10,1 млрд рублей, добавил Ханифов.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.