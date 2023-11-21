RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане 210 млрд рублей направили на работы по содержанию транспортной сети

Короткая ссылка
Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что в текущем году в республике 210 млрд рублей направили на выполнение дорожных работ.
В Татарстане 210 млрд рублей направили на работы по содержанию транспортной сети
  • РИА Новости

Глава ведомства отметил, что в этом году объём выполненных работ превышает прошлогодний, передаёт ГТРК «Татарстан».

По региональным программам были проведены дорожные работы на сумму более 81,1 млрд рублей. Было освоено 24,3 млрд рублей из федерального бюджета и 1,3 млрд рублей из бюджета муниципального дорожного фонда.

Также на строительство и реконструкцию региональных дорог было направлено 10,1 млрд рублей, добавил Ханифов.

Ранее, по сообщениям progorod43, в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить