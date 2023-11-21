В соцсетях запустят чат-бот в честь 650-летия Кирова

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что к 650-летию Кирова на городском сайте, в соцсетях и мессенджерах запустят чат-бот с полезной информацией о юбилее.

Об этом сообщает istochnik.online.

«Предлагаем и планируем в этом году на обновлённом сайте 650-летия Кирова, в Telegram и соцсети «ВКонтакте» внедрить чат-бот. Функции чат-бота позволяют пользователям задавать вопросы при помощи контекстного меню и голосового ввода», — сказал Курдюмов на еженедельном совещании с губернатором.

Отмечается, что работа чат-бота позволит оперативно узнавать об основных достопримечательностях города, гостиницах и местах отдыха.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о подготовке к 650-летию Кирова.