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В соцсетях запустят чат-бот в честь 650-летия Кирова

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Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов заявил, что к 650-летию Кирова на городском сайте, в соцсетях и мессенджерах запустят чат-бот с полезной информацией о юбилее.
В соцсетях запустят чат-бот в честь 650-летия Кирова
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает istochnik.online.

«Предлагаем и планируем в этом году на обновлённом сайте 650-летия Кирова, в Telegram и соцсети «ВКонтакте» внедрить чат-бот. Функции чат-бота позволяют пользователям задавать вопросы при помощи контекстного меню и голосового ввода», — сказал Курдюмов на еженедельном совещании с губернатором.

Отмечается, что работа чат-бота позволит оперативно узнавать об основных достопримечательностях города, гостиницах и местах отдыха.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о подготовке к 650-летию Кирова.

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