В соцсетях запустят чат-бот в честь 650-летия Кирова
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Об этом сообщает istochnik.online.
«Предлагаем и планируем в этом году на обновлённом сайте 650-летия Кирова, в Telegram и соцсети «ВКонтакте» внедрить чат-бот. Функции чат-бота позволяют пользователям задавать вопросы при помощи контекстного меню и голосового ввода», — сказал Курдюмов на еженедельном совещании с губернатором.
Отмечается, что работа чат-бота позволит оперативно узнавать об основных достопримечательностях города, гостиницах и местах отдыха.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о подготовке к 650-летию Кирова.