Гражданин Франции пытался пробраться в Россию из Эстонии на лодке

Гражданин Франции попытался переплыть реку Нарва, чтобы прорваться на территорию России из Эстонии.

Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Ведомство заявило, что пограничники обнаружили и задержали мужчину на небольшом удалении от границы. Теперь ему грозит шесть лет лишения свободы.

Правоохранители завели уголовное дело, а Кингисеппский городской суд отправил иностранца под арест на 30 суток с содержанием в следственном изоляторе УФСИН.

Ранее сообщалось, что под стражу заключили гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересёк границу России.