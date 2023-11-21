Гражданин Франции пытался пробраться в Россию из Эстонии на лодке
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Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Ведомство заявило, что пограничники обнаружили и задержали мужчину на небольшом удалении от границы. Теперь ему грозит шесть лет лишения свободы.
Правоохранители завели уголовное дело, а Кингисеппский городской суд отправил иностранца под арест на 30 суток с содержанием в следственном изоляторе УФСИН.
Ранее сообщалось, что под стражу заключили гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересёк границу России.