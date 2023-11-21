RT в Telegram
Подпишись

Гражданин Франции пытался пробраться в Россию из Эстонии на лодке

Короткая ссылка
Гражданин Франции попытался переплыть реку Нарва, чтобы прорваться на территорию России из Эстонии.
Гражданин Франции пытался пробраться в Россию из Эстонии на лодке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил портал 78.ru со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Ведомство заявило, что пограничники обнаружили и задержали мужчину на небольшом удалении от границы. Теперь ему грозит шесть лет лишения свободы.

Правоохранители завели уголовное дело, а Кингисеппский городской суд отправил иностранца под арест на 30 суток с содержанием в следственном изоляторе УФСИН.

Ранее сообщалось, что под стражу заключили гражданина Словакии, который в гидрокостюме и с надувным кругом вплавь незаконно пересёк границу России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить