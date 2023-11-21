Журналиста Евгения Киселёва оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- РИА Новости
Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Киселёва оштрафовали за непредоставление им иноагентской отчётности в уполномоченные органы.
Ранее МВД России объявило Киселёва в розыск по уголовному обвинению. Его фамилия числится в базе данных розыска.
В середине ноября за нарушение закона об иноагентах оштрафовали другую известную личность — рэпера Алишера Моргенштерна**.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.04.2022.
** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.