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Журналиста Евгения Киселёва оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Медиаменеджера и журналиста Евгения Киселёва* оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Соответствующее постановление вынес Тверской районный суд города Москвы.
Журналиста Евгения Киселёва оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
  • РИА Новости

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Киселёва оштрафовали за непредоставление им иноагентской отчётности в уполномоченные органы.

Ранее МВД России объявило Киселёва в розыск по уголовному обвинению. Его фамилия числится в базе данных розыска.

В середине ноября за нарушение закона об иноагентах оштрафовали другую известную личность — рэпера Алишера Моргенштерна**.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.04.2022.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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