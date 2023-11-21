Журналиста Евгения Киселёва оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Медиаменеджера и журналиста Евгения Киселёва* оштрафовали на 50 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Соответствующее постановление вынес Тверской районный суд города Москвы.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе суда, Киселёва оштрафовали за непредоставление им иноагентской отчётности в уполномоченные органы.

Ранее МВД России объявило Киселёва в розыск по уголовному обвинению. Его фамилия числится в базе данных розыска.

В середине ноября за нарушение закона об иноагентах оштрафовали другую известную личность — рэпера Алишера Моргенштерна**.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.04.2022.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.