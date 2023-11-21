РСА: возможная отмена ОСАГО при регистрации машины вернёт водителей в 90-е годы

Возможная отмена предоставления полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства «вернёт» водителей в 1990-е годы и приведёт к «разборкам» на дорогах.

Об этом заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Как отметили в РСА, проверка полиса ОСАГО при регистрации машины является одним из вариантов контроля наличия этого полиса у водителя.

«И если просто его убрать, мы можем вернуться в 90-е годы и к «разборкам» на дорогах», — приводит заявление РИА Новости.

В РСА предложили ввести фотофиксацию дорожными камерами для сохранения контроля.

Ранее сообщалось, что Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому ОСАГО будет исключено из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.