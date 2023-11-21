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Инвестиционный калькулятор стал доступен пользователям Инвестпортала Москвы

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что функционал столичного Инвестиционного портала пополнил новый автоматический сервис — «Инвестиционный калькулятор».
Инвестиционный калькулятор стал доступен пользователям Инвестпортала Москвы
  • Gettyimages.ru

С помощью нового сервиса можно рассчитать расходы на создание и развитие производственного предприятия, пишет НСН.

«Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные», — уточнил Ефимов.

Кроме того, посредством сервиса можно узнать о городских мерах поддержки.

Воспользоваться «Инвестиционным калькулятором» могут только пользователи, зарегистрированные на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве для предпринимателей стартовал приём заявок на второй поток обновлённой программы поддержки технологических проектов «Академия инноваторов».

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