Инвестиционный калькулятор стал доступен пользователям Инвестпортала Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что функционал столичного Инвестиционного портала пополнил новый автоматический сервис — «Инвестиционный калькулятор».

С помощью нового сервиса можно рассчитать расходы на создание и развитие производственного предприятия, пишет НСН.

«Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные», — уточнил Ефимов.

Кроме того, посредством сервиса можно узнать о городских мерах поддержки.

Воспользоваться «Инвестиционным калькулятором» могут только пользователи, зарегистрированные на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве для предпринимателей стартовал приём заявок на второй поток обновлённой программы поддержки технологических проектов «Академия инноваторов».