Инвестиционный калькулятор стал доступен пользователям Инвестпортала Москвы
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С помощью нового сервиса можно рассчитать расходы на создание и развитие производственного предприятия, пишет НСН.
«Сервис учитывает расходы на выплату заработной платы сотрудникам, аренду объектов недвижимости, закупку оборудования, налогообложение и другие переменные», — уточнил Ефимов.
Кроме того, посредством сервиса можно узнать о городских мерах поддержки.
Воспользоваться «Инвестиционным калькулятором» могут только пользователи, зарегистрированные на Инвестиционном портале Москвы.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве для предпринимателей стартовал приём заявок на второй поток обновлённой программы поддержки технологических проектов «Академия инноваторов».