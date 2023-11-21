Губернатор Алтайского края: 16 человек пострадали в результате урагана

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что 16 человек пострадали, один погиб в результате урагана, который прошёл в воскресенье, 19 ноября.

В своём Telegram он написал, что по всему региону продолжается работа по устранению последствий стихии.

По словам Томенко, в муниципалитетах оценивают ущерб, чтобы потом можно было принять решение о дополнительных мерах поддержки, если это потребуется.

«В 577 населённых пунктах, где живут более 380 тыс. человек, были отключения электроэнергии. Повреждена кровля более чем на 400 зданиях, около 300 деревьев было повалено в жилом секторе, ещё больше 400 — на дорогах», — рассказал губернатор.

Ранее крышу больницы в Красноярском крае сорвало ветром в связи с непогодой.

В некоторых населённых пунктах Приангарья отключили электричество из-за усиления ветра.