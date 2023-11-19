Крышу больницы в Красноярском крае сорвало ветром из-за непогоды
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«Сорвало порывами ветра крышу со здания стационара, повреждена крыша здания поликлиники», — заявили в медучреждении.
Отмечается, что разбор завалов начнётся, как только позволят погодные условия. Работа больницы продолжена в плановом порядке, все экстренные службы работают.
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