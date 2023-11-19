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Крышу больницы в Красноярском крае сорвало ветром из-за непогоды

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Сухобузимская больница осталась без крыши из-за ураганного ветра в Красноярском крае.
Крышу больницы в Красноярском крае сорвало ветром из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Edwards

«Сорвало порывами ветра крышу со здания стационара, повреждена крыша здания поликлиники», — заявили в медучреждении.

Отмечается, что разбор завалов начнётся, как только позволят погодные условия. Работа больницы продолжена в плановом порядке, все экстренные службы работают.

Ранее жители ряда районов Алтайского края остались без света из-за штормового ветра.

Сухогруз сел на мель и разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

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