Крышу больницы в Красноярском крае сорвало ветром из-за непогоды

Сухобузимская больница осталась без крыши из-за ураганного ветра в Красноярском крае.

«Сорвало порывами ветра крышу со здания стационара, повреждена крыша здания поликлиники», — заявили в медучреждении.

Отмечается, что разбор завалов начнётся, как только позволят погодные условия. Работа больницы продолжена в плановом порядке, все экстренные службы работают.

Ранее жители ряда районов Алтайского края остались без света из-за штормового ветра.

Сухогруз сел на мель и разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.