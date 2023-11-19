Жители ряда районов Алтая остались без света из-за урагана

Жители ряда районов Алтайского края остались без света из-за штормового ветра.

Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале города Барнаула.

Отмечается, что ураган сорвал крыши с домов, повредил рекламные щиты и повалил деревья.

На данный момент основные работы энергетики проводят в Михайловском, Благовещенском, Петропавловском, Солонешенском, Усть-Калманском районах и пригороде Барнаула.

Ранее центральный район Воронежа остался без водоснабжения из-за аварии.

В начале ноября режим ЧС ввели на территории Лесозаводского городского округа в Приморье, где из-за ледяного дождя повалило деревья и обесточило часть домов.