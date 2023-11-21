Россияне рассказали, что им не нравится в онлайн-совещаниях

Новое исследование показало, что большинство работающих россиян (67,3%) участвуют в онлайн-совещаниях минимум три раза в день. Респонденты рассказали, что обычно раздражает их в этом процессе.

Так, 21% опрошенных сообщили, что организаторы не готовят развёрнутое описание встречи, а 19,5% заявили, что руководство назначает совещания без предварительной договорённости. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на данные сервиса видеосвязи «Контур.Толк».

Кроме того, 40% опрошенных не хотят участвовать в онлайн-совещании, если организатор не сообщил тему заранее. 8,6% выразили недовольство отсутствием модерации, когда люди перебивают друг друга.

Ещё 32% сотрудников не могут встроить такие совещания в свой график из-за загруженности, а 29% предпочитают смотреть встречи в записи.

Ранее эксперт отдела предпринимательства и самозанятости специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Скуланова в разговоре с газетой «Известия» рассказала о важности соблюдения правил общения в деловой переписке.